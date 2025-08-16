Blackpink: став першим корейським жіночим гуртом, який виступив хедлайнером концерту на “Вемблі”

Південнокорейська поп-група Blackpink підтвердила своє становище як найкрутішої жіночої групи у світі, виступивши з бурхливим двогодинним шоу на стадіоні «Вемблі», пише BBC.

Квартет, до складу якого входять Джису, Дженні, Розе та Ліза, став першою жіночою K-pop групою, яка виступила на цій арені, слідом за Майклом Джексоном, Тейлор Свіфт, BTS та Oasis.

Реклама

Реклама

Вони порадували шанувальників енергійним виступом, сповненим запальних мелодій та чіткої хореографії, підкресливши при цьому свою сестринську єдність.

«Для нас велика честь виступати тут, на стадіоні «Вемблі», — сказала Ліза, звертаючись до 70-тисячній аудиторії. — Ми в захваті від вас усіх, які прийшли сюди і зробили це можливим».

«Це епічна мрія», — додала її колега по групі Дженні. «І це все ще здається трохи нереальним».

«Останній раз, коли ми були тут [у Лондоні], було божевільно, але це був зовсім інший рівень», — підсумувала Розе.

«Ми дуже вдячні, що ви залишилися і підтримали нас».

Концерт був першим із двох вечорів на стадіоні «Вемблі», в рамках якого вони відіграють 31 концерт у 16 містах по всьому світу.

Тур розпочався минулого місяця в Сеулі, супроводжуючись новим синглом Jump, який встановив новий рекорд на YouTube за кількістю переглядів за один день — 26 мільйонів.

До кінця туру група, як очікується, поб’є власний рекорд найкасовішого туру серед жіночих груп. Раніше вони відібрали цей титул у Spice Girls під час свого світового туру Born Pink 2022-2023 років.

Як зазначає BBC, особистості співачок стали ще сильнішими, оскільки вони отримали можливість “розправити крила”.

Ліза — бунтівна рок-зірка, відповідальна за фірмову поведінку Blackpink.

Розе, уродженка Нової Зеландії, — cheerleader, яка веде більшу частину розмов на сцені, але приховує таємні амбіції стати Тейлор Свіфт, судячи з напівакустичних балад, які вона виконує під час свого сольного виступу.

Дженні могла б бути вашою крутою старшою сестрою, з темними окулярами та шкіряними куртками, яка відмахується від хореографії, як від настирливої мухи.

Джису, тим часом, є найстриманішою учасницею, яка говорить дуже мало, але бере на себе левову частку високих нот і складних вокальних партій.

Як і в усіх найкращих дівчачих групах, кожен фанат може вибрати улюблену учасницю — або, як кажуть у K-pop, «біас» — яка відповідає його власній особистості.

Тож хоча кожен сольний виступ має свій видатний момент (Дженні настільки динамічна, що могла б забезпечити енергією невелике місто, а пісня APT Розе створена для стадіонного співу), саме коли вони об’єднуються в «One True 4», Blackpink дійсно сяють.

«Повний газ, без гальм», як вони висловлюються у своєму синглі-поверненні.

Ранні хіти, такі як Whistle і DDU-DU-DDU-DU, виконуються з такою ж енергією і зосередженістю, як і останні улюблені пісні, такі як Lovesick Girls.

Pretty Savage має одну з найкращих постанов на вечір, де чотири співачки з’являються і зникають з кадру, а потім закінчують пісню на золотій балетній стійці; а жвава Forever Young здається гімном їхній дружбі.

Хімія між учасницями гурту особливо помітна під час виконання пісні «Don’t Know What To Do», коли Ліза і Розе навмисно зіштовхуються на подіумі і падають, сміючись.

Коли пісня закінчується, гурт кілька хвилин хаотично імпровізує перед публікою, а Розе намагається зав’язати шнурок, що розв’язався.

Потім, під час повтору Jump (безумовно, претендент на пісню літа), гурт відмовляється від заданих танцювальних рухів і кидає головами вперед-назад, ніби вони в пародії на Wayne’s World.

А коли Розе запитує Джису про її враження від вечора, наймовчазніша учасниця Blackpink просто піднімає великі пальці.

«Два великі пальці вгору? Це круто!» — сміються її колеги по групі, а потім обіймаються, піднявши всі вісім великих пальців до неба.

У цей момент Blackpink обіцяють, що це більше, ніж просто повернення. Це початок нової глави.