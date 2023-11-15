Політика

Білий дім розчарований Ізраїлем через велику кількість загиблих цивільних у секторі Гази, – Bloomberg

15 Листопада 2023 10:38
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сша, ізраїль

Білий дім усе більше “розчаровується” тим, як Ізраїль веде війну проти бойовиків ХАМАС, оскільки кількість загиблих серед цивільного населення зростає, а заклики США “залишаються без уваги”, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Співрозмовники Bloomberg заявили, що чиновники Білого дому ведуть вже “складніші розмови” зі своїми ізраїльськими колегами, оскільки США намагаються вплинути на конфлікт, а Ізраїль ігнорує їхні спроби.

Вони зазначили, що адміністрація президента США Джо Байдена збільшила кількість приватних повідомлень, адресованих Ізраїлю, оскільки їхнє “нетерпіння” зросло, при цьому адміністрація продовжує задовольняти запити Ізраїлю в озброєнні і досі не попереджала про жодні можливі “наслідки”.

Повідомляється, що подібні “напружені розмови” підкреслюють ризики стратегії адміністрації Байдена, яка значною мірою ґрунтується на тому, щоб через тісні відносини з Ізраїлем донести світові “більш жорсткі повідомлення”, але “балансувати” виявилося складно, оскільки Ізраїль активізує свій наступ на ХАМАС, а кількість загиблих серед цивільного населення в секторі Гази зросла до понад 11 тис. осіб.

Адміністрація Байдена також “зазнала зростаючого тиску” з боку арабських союзників, які стверджують, що підтримка США дала Ізраїлю “зелене світло” для продовження його жорстких операцій.

При цьому, за словами джерел Bloomberg, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу поки що відкидав занепокоєння США щодо американців, які залишаються заручниками в Газі, а також сотень американців палестинського походження, які не змогли залишити територію анклаву.

Зазначається, що здебільшого напруга виникла через операцію Ізраїлю поблизу лікарні Аль-Шіфа, за якою, за даними офіційних осіб США та Ізраїлю, знаходиться головна штаб-квартира бойовиків ХАМАС.


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