Білий дім підтвердив обмін ув’язнених із Росією

Білий дім підтвердив, що під час обміну ув’язненими між РФ та країнами Заходу звільнили трьох громадян США та одного власника грін-карти.
До США повертаються:
- Еван Гершкович, репортер Wall Street Journal;
- Пол Вілан, ветеран морської піхоти;
- Алсу Курмашева, російсько-американська радіожурналістка;
- Володимир Кара-Мурза, журналіст Washington Post.
“Угода, яка забезпечила їхню свободу, стала дипломатичним подвигом. Загалом, ми домовилися про звільнення 16 осіб з Росії, в тому числі двох німців і сімох громадян Росії, які були політичними в’язнями у своїй власній країні”, – зазначив президент США Джо Байден.
Загалом в списку обміну було 24 ув’язнених.
Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva, and Vladimir Kara-Murza are coming home. pic.twitter.com/wWGA83Ss8A— President Biden (@POTUS) August 1, 2024