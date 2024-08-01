Політика

Білий дім підтвердив обмін ув’язнених із Росією
1 Серпня 2024 19:21
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росія, сша

Білий дім підтвердив, що під час обміну ув’язненими між РФ та країнами Заходу звільнили трьох громадян США та одного власника грін-карти.

До США повертаються:

  • Еван Гершкович, репортер Wall Street Journal;
  • Пол Вілан, ветеран морської піхоти;
  • Алсу Курмашева, російсько-американська радіожурналістка;
  • Володимир Кара-Мурза, журналіст Washington Post.

“Угода, яка забезпечила їхню свободу, стала дипломатичним подвигом. Загалом, ми домовилися про звільнення 16 осіб з Росії, в тому числі двох німців і сімох громадян Росії, які були політичними в’язнями у своїй власній країні”, – зазначив президент США Джо Байден.

Загалом в списку обміну було 24 ув’язнених.


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