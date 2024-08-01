У Туреччині пройшов великий обмін ув’язненими між РФ та Заходом

В Анкарі під координацією розвідки Туреччини пройшов великий обмін ув’язненими між РФ та країнами Заходу.

За даними The Insider, Росія та Білорусь звільнили зокрема політв’язнів:

Іллю Яшина – суд Москви засудив його до 8,5 року колонії загального режиму за статтею про поширення “фейків” про російську армію, що стало на той момент найсуворішим вироком за цією статтею.

Володимира Кара-Мурзу – суд засудив активіста і публіциста до 25 років колонії за звинуваченням у поширенні “фейків” про армію, співпраці з небажаною організацією і держзраді.

Алсу Курмашеву – журналістку “Радіо Свобода”, яку засудтили, бо вона не прийшла повідомити РФ, що вона можливий “іноагент”.

Андрія Пивоварова – колишній глава “Открытой России”. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею про здійснення діяльності небажаної організації.

Олега Орлова – кримінальну справу проти 70-річного правозахисника, голови “Меморіалу” порушили у 2023 році. Під час слідчих дій в Орлову закинули написання статті, в якій він назвав бойові дії Росії в Україні “важким ударом по майбутньому країни”.

Олександру Скочиленко – затримали за нібито поширення в магазині “Перекресток” інформації про збройні сили РФ: дівчина вставляла замість цінників товарів повідомлення про загиблих під час обстрілу Маріупольського драмтеатру мирних жителів.

Лілію Чанишеву – колишня очільниця уфімського штабу Олексія Навального. Стала першою фігуранткою справи про створення “екстремістського співтовариства” після визнання таким ФБК і штабів Навального.

Ксенію Фадєєву – колишня голова штабу Навального в Томську.Було засуджено до 9 років колонії за обвинуваченням в організації діяльності екстремістського співтовариства з використанням службового становища.

Евана Гершковіча – журналіст The Wall Street Journal засуджений у Росії до 16 років колонії за статтею про шпигунство.

Ріко Крігера – Колишній співробітник німецького Червоного Хреста. Медик був затриманий у Білорусі. Його звинуватили за шістьма статтями: незаконні дії щодо вогнепальної зброї, приведення в непридатність транспорту або шляхів сполучення, створення екстремістського формування або участь у ньому, агентурна діяльність, найманство й акт тероризму. 30 липня 2024 року Олександр Лукашенко помилував Крігера.

Кевіна Ліка – 18-річний Лік став першим засудженим за держзраду школярем у Росії.

Демурі Вороніна – громадянин Росії та Німеччини, політолог, фігурант справи журналіста Івана Сафронова. Звинуватили в тому, що він нібито отримував від Сафронова інформацію, яку потім продавав іноземним розвідкам.

Вадима Останіна – колишній голова барнаульського штабу Навального.

Патріка Шьобеля – громадянин Німеччини. У січні 2024 року був затриманий у Пулково через шість мармеладок, у складі яких експерти виявили марихуану.

Пола Вілана – американський військовослужбовець та колишній морський піхотинець. Заарештували 2018 року, коли він прилетів до Росії на весілля свого колишнього товариша по службі. У червні 2020 року його визнали винним у шпигунстві проти Росії та засудили до 16 років колонії суворого режиму.

Германа Мойжеса – юрист, ідеолог велоруху. Громадянин Німеччини та Росії. Його звинувачували в державній зраді.

В обмін Росія отримала кілера з ФСБ Вадима Красикова, а також кількох ув’язнених, які були затримані за шахрайство та шпигунство.