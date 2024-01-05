Політика

Білий дім назвав пріоритетну зброю у майбутніх пакетах військової допомоги Україні

5 Січня 2024 09:33
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україна, сша, допомога

У Білому домі назвали посилення протиповітряної оборони України пріоритетом в майбутніх пакетах військової допомоги, яку США готові надавати Києву.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє “Європейська правда

За його словами, у переліку озброєнь, на який Білий дім хоче отримати додаткове фінансування від Конгресу, США вважають пріоритетними засоби ППО.

“Протиповітряна оборона була б першою в цьому списку”, – зазначив Кірбі.

Він вказав, що найефективнішою відповіддю на жахливе насильство Росії проти українського народу є продовження надання Києву життєво необхідних засобів ППО та інших видів військового обладнання.

“Для цього нам потрібно, щоб Конгрес без зволікань схвалив наш запит на додаткове фінансування для України”, – додав представник адміністрації президента США.


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