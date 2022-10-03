Політика

Біля Кирилівки знищено до 20 одиниць військової техніки, ушкоджено до 8 бойових вертольотів ворога – Генштаб

3 Жовтня 2022 18:28
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війна

За добу окупанти завдали 2 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Серед них – Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар’їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:

  • на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Велика Писарівка Сумської області;
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Дружелюбівка, Дворічна, Роздолівка та Ямпіль;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку – Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Водяне.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Вугледар, Микільське, Времівка, Гуляйполе, Гуляйпільське та Залізничне.
  • На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження противника за попередні дні. Так, в районі населеного пункту Кирилівка Донецької області, знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до 8 бойових вертольотів ворога.

За наявною інформацією, російське військово-політичне керівництво, з метою виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованого особового складу, прийняло цікаве рішення. Втрати підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, поповнюють за рахунок представників так званих “силових структур”, що діють на тимчасово окупованій території Донецької області. Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладатися на підрозділи федеральної служби безпеки російської федерації.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, чотирнадцяти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об’єкти протиповітряної оборони, а також десять інших важливих об’єктів противника.


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Біля Кирилівки знищено до 20 одиниць військової техніки, ушкоджено до 8 бойових вертольотів ворога – Генштаб
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