Біля Каспійського моря в Дагестані знайшли 2500 мертвих тюленів

Фахівці природоохоронних структур Дагестану виявили вздовж узбережжя Каспійського моря в різних районах республіки понад дві тисячі мертвих каспійських нерп. Повідомлення про знайдені на березі загиблих з невідомої причини тварини продовжують з’являтися з початку грудня – згідно з даними, які привело Мінприроди Дагестану у своєму Telegram-каналі, в регіоні знайдено вже 2500 тюленів.

Як зазначає відомство, “особливо велика кількість” мертвих тварин було знайдено на узбережжі моря між гирлами річок Сулак та Шураозень (Шуринка).

У повідомленні від 3 грудня про знайдені нерпи – на той момент Мінприроди Дагестану визнавало загибель лише 600 тюленів – відомство заявляло, що основною версією смерті тварин “були визнані природні природні фактори” і заперечувало припущення про отруєння тварин “важкими металами чи пестицидами”. Проте після низки публікацій у ЗМІ та коментарі Каспійського природоохоронного центру про зростання числа загиблих осіб представники Мінприроди повідомили, що причини смерті “будуть встановлені після проведення лабораторних досліджень патологічного матеріалу мертвих тварин”.

За даними агентства ТАСС, йдеться про найбільш масову загибель каспійської нерпи за останні десять років.