Біля Данії зафіксували корабель РФ, також через дрони закривали аеропорт Ольборга

Аеропорт Ольборга в Данії тимчасово закривали через повідомлення про дрони у повітряному просторі. Тим часом біля острова Лангеланн виявили російський військовий корабель із вимкненою системою відстежування.

Про це повідомляє TV2.

До поліції Данії надійшло повідомлення про схожий на дрон об’єкт у повітрі. Через це повітряний простір над аеропортом Ольборга закривали приблизно на годину. Авіарейси до Копенгагена та Амстердама було скасовано.

Повідомляється, що після обстеження території та повітряного простору невідомі об’єкти зникли.

За інформацією видання Ekstra Bladet, поблизу данського острова Лангеланн під час обстеження території з гелікоптера помітили російський військовий корабель “Александр Шабалин”. На російському судні була вимкнена система відстежування, аби воно залишалося непоміченим.