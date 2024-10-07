Біля аеропорту Карачі у Пакистані стався теракт: є загиблі та постраждалі

6 жовтня невідомий підірвав колону автомобілів китайської компанії, що займається будівництвом електростанцій в Пакистані, в результаті чого загинули щонайменше двоє людей.

Про це інформує BBC.

Зазначається, що посольство Китаю в Пакистані підтвердило загибель двох громадян КНР і повідомило про поранення ще одного. За даними пакистанської поліції, до лікарні було доставлено 10 постраждалих, серед яких один перебуває у критичному стані.

Відповідальність за вибух взяло на себе сепаратистське угруповання “Армія визволення Белуджистану”, яке вже тривалий час проводить атаки на китайців, які працюють в Пакистані. Вони виступають за відділення провінції Белуджистан, стверджуючи, що місцеві жителі не отримують належної частки від прибутків китайських проєктів у регіоні, багатому на корисні копалини.

Белуджі — народ, що проживає в Пакистані, Ірані та Афганістані. У пакистанському Белуджистані вони становлять понад третину населення.

Водночас у заяві китайського посольства йдеться, що їхні громадяни, на яких було скоєно напад, працювали на будівництві двох вугільних електростанцій компанії Port Qasim Power Generation Co Ltd, розташованих у порту Касим, неподалік Карачі, у провінції Сіндх, а не в Белуджистані.

Як повідомила місцева телерадіокомпанія Geo News, інцидент трапився менш ніж за два тижні до регіонального саміту, запланованого в столиці Ісламабаді.