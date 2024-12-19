Суспільство

Більшість українців не довіряють військовослужбовцям ТЦК (опитування) 
19 Грудня 2024 14:46
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мобілізація, опитування
Робота групи оповіщення ТЦК / Фото: Суспільне

Дві третини українців (67%) висловили недовіру до військовослужбовців територіальних центрів комплектування (ТЦК).  

Як свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, найвищий рівень недовіри зафіксовано серед мешканців західних і прикордонних регіонів, молоді, а також чоловіків.  

Водночас загалом довіра військовим знаходиться на високому рівні:  

  • 96% довіряють ветеранам АТО, які знову захищають країну;  
  • 94% — військовим ЗСУ, які служать на передовій;  
  • 91% — ветеранам нинішньої війни;  
  • 88% — ветеранам АТО/ООС 2014-2021 років;  
  • 76% — військовим, які служать у тилу (не ТЦК).  

Опитування провели 5-6 грудня 2024 року серед 1000 респондентів у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій. Похибка дослідження становить 3,1%. 


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