Більшість українців не довіряють військовослужбовцям ТЦК (опитування) 

Дві третини українців (67%) висловили недовіру до військовослужбовців територіальних центрів комплектування (ТЦК).
Як свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, найвищий рівень недовіри зафіксовано серед мешканців західних і прикордонних регіонів, молоді, а також чоловіків.
Водночас загалом довіра військовим знаходиться на високому рівні:
- 96% довіряють ветеранам АТО, які знову захищають країну;
- 94% — військовим ЗСУ, які служать на передовій;
- 91% — ветеранам нинішньої війни;
- 88% — ветеранам АТО/ООС 2014-2021 років;
- 76% — військовим, які служать у тилу (не ТЦК).
Опитування провели 5-6 грудня 2024 року серед 1000 респондентів у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій. Похибка дослідження становить 3,1%.