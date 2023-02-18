Білоруси намагаються утриматися від участі у війні проти України, – ГУР

Білоруси намагаються утриматися від приєднання до війни проти України. Українська розвідка цілодобово стежить за ситуацією на кордоні.

Про це повідомляє ГУР.

“Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час, усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне”, – заявив у коментарі британському телеканалу представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

За його словами, воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі та за спробами РФ повністю залучити білорусів до війни.

Водночас, за оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.

Проте у найближчі 2 – 3 тижні ані сил, ані засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує.