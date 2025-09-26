Білорусь підтвердила розміщення російського комплексу “Орешник”

У Мінську підтвердили, що на території Білорусі вже розміщено російський ракетний комплекс «Орешник». Про це заявив міністр закордонних справ Максим Риженков, назвавши цей крок «гарантією безпеки».

За його словами, розгортання комплексу нібито не є «участю в гонці озброєнь» чи спробою провокації, а має виключно «оборонний характер». У МЗС Білорусі наголосили, що дії відбуваються «у межах міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї».

Раніше президент Олександр Лукашенко публічно заявляв, що «Орешник» уже прямує до країни. Тепер офіційно підтверджено факт його прибуття та розміщення.

