Суспільство

Білорусь атакував російський “шахед” (відео)
4 Жовтня 2024 12:55
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У місті Калинковичі Гомельської області Білорусі 3 жовтня місцеві жителі чули гучний вибух. Моніторингова група “Беларускі Гаюн” робить висновок, що це був дрон-камікадзе типу “Шахед”. 

Здетонував він самостійно чи був збитий силами ППО – невідомо.

“Відстань від Наровлі до Калинковичів становить 40 км, які “шахед” може подолати всього за 11 хвилин (середня швидкість – 200 км/год). Траєкторія і швидкість руху “шахеда” свідчать про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом. Водночас, за нашими даними, в описуваний проміжок часу авіація ВПС РБ над Гомельщиною не фіксувалася”, – пише “Гаюн”.

Наступної доби, 4 жовтня, в чатах Калинковичів почали поширювати відео із, ймовірно, падінням цього дрона.


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