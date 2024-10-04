Білорусь атакував російський “шахед” (відео)

У місті Калинковичі Гомельської області Білорусі 3 жовтня місцеві жителі чули гучний вибух. Моніторингова група “Беларускі Гаюн” робить висновок, що це був дрон-камікадзе типу “Шахед”.

Здетонував він самостійно чи був збитий силами ППО – невідомо.

“Відстань від Наровлі до Калинковичів становить 40 км, які “шахед” може подолати всього за 11 хвилин (середня швидкість – 200 км/год). Траєкторія і швидкість руху “шахеда” свідчать про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом. Водночас, за нашими даними, в описуваний проміжок часу авіація ВПС РБ над Гомельщиною не фіксувалася”, – пише “Гаюн”.

Наступної доби, 4 жовтня, в чатах Калинковичів почали поширювати відео із, ймовірно, падінням цього дрона.