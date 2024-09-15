Політика

Bild: Зеленський допускає припинення вогню на деяких ділянках фронту
15 Вересня 2024 12:39
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переговори
Володимир Зеленський / Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у найближчі кілька тижнів надасть владі США свою стратегію у війні з Росією, пише Bild.

За даними видання, цей план включає як вимогу дозволити використовувати західну зброю для ударів углиб Росії, так і готовність України на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту, тобто тимчасове заморожування ситуації.

Зеленський поділиться цією стратегією під час поїздки до США як із чинним президентом Джо Байденом, так і з кандидатами на пост глави держави Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, зазначає Bild. Інших подробиць стратегії Зеленського видання не наводить.


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