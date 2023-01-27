Кримінал

Бійня в Єрусалимі – багато загиблих

27 Січня 2023 21:31
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ізраїль

Невідомий відкрив стрілянину біля синагоги в районі Неве Яаков у Єрусалимі — п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення повідомляє газета The Times of Israel. Нападника застрелили під час затримання.

За даними Jerusalem Post, загинуло не менше семи людей, поранено десять.

Поліція Єрусалиму припускає, що стрілець міг діяти не один. Місцевих жителів попросили не виходити з дому.

Кількість загиблих під час стрілянини в Єрусалимі зросла до восьми людей, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на поліцію та медичні служби.


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