Бій тривав понад вісім годин: Українські спецпризначенці показали кадри запеклих боїв з солдатами КНДР

Оператори Сил спеціальних операцій (ССО) знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції у Курській області.

“Наступ північних корейців оператори 8-го полку ССО ЗСУ разом з дружніми піхотинцями стримували понад вісім годин зі стрілецькою зброєю та гранатометами. Також працювали снайпери”, – повідомили військові.

На дев’ятій годині бою у воїнів CCO залишилася лише третина боєкомплекту. Решту вони витратили на знищення ворогів.

“Оператори прийняли рішення на ексфільтрацію – тактика військових для швидкого виведення групи з поля бою в безпечне місце. Бійці злагоджено вийшли на двох Humvee”, – додали у ССО.