Спорт

Біатлон: збірна України – восьма в чоловічій естафеті на ЧС-2025
22 Лютого 2025 18:12
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Один з моментів чоловічої естафети на ЧС-2025 / Фото @ShangoNews
Один з моментів чоловічої естафети на ЧС-2025 / Фото @ShangoNews

На чемпіонаті світу з біатлону-2025, що проходить у швейцарському Ленцергайде, 22 лютого відбулася чоловіча естафета. Українську команду представляли Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Дмитро Підручний. У підсумку «синьо-жовті» завершили гонку на восьмому місці.

Перший етап Дудченко пройшов упевнено: він закрив усі мішені на лежці та пішов зі стрільбища дев’ятим. На стійці Антон використав один додатковий патрон і піднявся на шосту позицію, а естафету передав уже третім, відстаючи від лідерів з Норвегії на 23,4 секунди.

Мандзин, який біг другим, відпрацював лежачи без помилок, вийшовши зі стрільби четвертим. Однак на стійці йому знадобилося три додаткові патрони, що відкинуло Україну на восьму сходинку. Він передав естафету сьомим із відставанням у 1 хвилину 2,4 секунди від норвежців.

На третьому етапі Лесюк припустився двох промахів на лежці, опустившись на десяту позицію. Завдяки чистій стрільбі стоячи він піднявся на восьме місце, на якому й передав естафету з відставанням у 2 хвилини 30,9 секунди.

Заключний відрізок долав Підручний. Один промах на лежці не змінив позиції України, а ще одна хиба на стійці дозволила йому вийти сьомим. Фінішував Дмитро восьмим із відставанням у 2 хвилини 49,7 секунди від переможців – збірної Норвегії. «Срібло» вибороли французи, а «бронзу» – німці.

Раніше у жіночій естафеті збірна України посіла 11-те місце. Чемпіонат світу завершиться 23 лютого масстартами: жіночий старт запланований на 14:45, а чоловічий – на 17:05 за київським часом.


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