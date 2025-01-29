Суспільство

Безпілотники для фронту: Міноборони розпочало власне виробництво FPV-дронів
29 Січня 2025 12:41
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Оператор дрона / Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Оператор дрона / Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. Пілотний проєкт дозволить масштабувати випуск ударних БпЛА для українських військових.

Про це повідомили в Міноборони України.

Проєкту стартував у грудні минулого року під загальною координацією Головного управління оборонних інновацій МОУ – держава отримала можливість виробляти кодифіковані FPV-дрони. В рамках тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво БпЛА на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони.

Готові дрони відправлятимуть підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування підприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.

Як зазначив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки є чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку.

Фахівці головного управління оборонних інновацій МОУ відпрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом з іншими розробниками безпілотних авіаційних комплексів (БпАК).

“Готові розширювати співпрацю з приватними компаніями. Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БпАК на інших державних підприємствах”, – повідомив начальник ГУ оборонних інновацій Юрій Таранюк.


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