Суспільство

Безпілотники атакували порт Кавказ в Краснодарському краї РФ
23 Липня 2024 09:56
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війна, росія
Порт Кавказ в Краснодарському краї РФ / Фото: РИА Новости

У вівторок, 23 липня, безпілотники атакували порт Кавказ в Краснодарському краї РФ. Під удар потрапило поромне судно, серед членів екіпажу є постраждалі та загиблий.

Про це повідомив місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв.

“Цього ранку безпілотниками було атаковано поромне судно в порту “Кавказ”. Зараз на місці працюють екстрені служби. На жаль, серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі та загиблий”, – повідомив він.

Раніше кримські телеграм-канали писали про гучний вибух у Керчі, після якого незаконно побудований Кримський міст закрили для руху.

Кавказ — залізнична станція і порт на косі Чушка Краснодарського краю РФ, що знаходиться в Керченській протоці. Порт здатний приймати судна до 130 м завдовжки, 14,5 м завширшки та до 5 м вглиб. Також на території порту є автомобільний пором, що з’єднує Краснодарський край і Крим (Кавказ — порт Крим).

У травні порт Кавказ був атакован ракетами берегового комплексу “Нептун”. Тоді удар був по нафтовому терміналу порту. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, це був удар по військовій логістиці ворога.


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Безпілотники атакували порт Кавказ в Краснодарському краї РФ
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