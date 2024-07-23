У вівторок, 23 липня, безпілотники атакували порт Кавказ в Краснодарському краї РФ. Під удар потрапило поромне судно, серед членів екіпажу є постраждалі та загиблий.

Про це повідомив місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв.

“Цього ранку безпілотниками було атаковано поромне судно в порту “Кавказ”. Зараз на місці працюють екстрені служби. На жаль, серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі та загиблий”, – повідомив він.

Раніше кримські телеграм-канали писали про гучний вибух у Керчі, після якого незаконно побудований Кримський міст закрили для руху.

Кавказ — залізнична станція і порт на косі Чушка Краснодарського краю РФ, що знаходиться в Керченській протоці. Порт здатний приймати судна до 130 м завдовжки, 14,5 м завширшки та до 5 м вглиб. Також на території порту є автомобільний пором, що з’єднує Краснодарський край і Крим (Кавказ — порт Крим).

У травні порт Кавказ був атакован ракетами берегового комплексу “Нептун”. Тоді удар був по нафтовому терміналу порту. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, це був удар по військовій логістиці ворога.