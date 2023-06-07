Безпілотник атакував завод із виробництва трансформаторів на Брянщині

За даними Shot, сьогодні близько першої ночі безпілотник скинув вибухівку на АТ “Стріла” в селищі Суземка Брянської області (9 км від кордону). Завод виробляє трансформатори, дроселі та електромагнітні замки. Руйнувань на підприємстві вдалося уникнути, постраждалих також немає.

У телеграм-каналу Mash інші дані: “Три дрони цього ранку атакували селище Суземка у Брянській області. Одному з них вдалося скинути боєприпас. Двоє інших знищено на підльоті. Поранених немає, зруйновано кілька господарських споруд”.