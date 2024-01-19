Суспільство

Безпілотник атакував нафтобазу у російських Клинцях 

19 Січня 2024 09:14
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бпла, пожежа

У російському місті Клинці палає масштабна пожежа на нафтобазі, губернатор Брянської області РФ заявив, що загоряння виникло нібито після збиття українського безпілотника.

Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз, Міноборони РФ і російські Telegram-канали

За словами російського губернатора, українці нібито зробили спробу атакувати об’єкти на території міста Клинці за допомогою БПЛА.

“Безпілотний літальний апарат літакового типу пригнічений засобами РЕБ Міністерства оборони РФ. Під час знищення повітряної цілі сталося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є загоряння резервуарів”.


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