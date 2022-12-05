Кримінал

Безпілотник атакував аеродром у Саратовській області

5 Грудня 2022 08:37
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аеропорт

Невідомий безпілотник атакував аеродром у Саратовській області. Постраждали двоє людей, пише Baza. Видання не уточнює, що це за аеродром – у Саратовській області їх декілька, включно із авіабазою в Енгельсі з ракетоносцями, які здійснюють обстріл України.

“За попередніми даними, вранці 5 грудня невідомий літальний апарат упав на злітно-посадковій смузі місцевого аеродрому. У результаті виявилися пошкоджені два літаки. Також поранення отримали двоє людей – їх було доставлено до лікарні”, – йдеться у повідомленні Baza.


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