Невідомий безпілотник атакував аеродром у Саратовській області. Постраждали двоє людей, пише Baza. Видання не уточнює, що це за аеродром – у Саратовській області їх декілька, включно із авіабазою в Енгельсі з ракетоносцями, які здійснюють обстріл України.

“За попередніми даними, вранці 5 грудня невідомий літальний апарат упав на злітно-посадковій смузі місцевого аеродрому. У результаті виявилися пошкоджені два літаки. Також поранення отримали двоє людей – їх було доставлено до лікарні”, – йдеться у повідомленні Baza.