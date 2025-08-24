Атака дронів зірвала рейси “Аерофлоту”: у Шереметьєво та Пулкові пасажири годинами стояли в чергах

Через нічну атаку безпілотників у московських аеропортах виник колапс із рейсами «Аерофлоту». Пасажири скаржаться на багатогодинні черги та повну безпорадність авіакомпанії.

Зокрема, рейс Санкт-Петербург – Москва, запланований на 23 серпня, спочатку перенесли, а потім і зовсім скасували. Людям довелося добиратися до столиці потягом. У Пулкові, за словами пасажирів, дістатися до представників авіакомпанії було практично неможливо, а додзвонитися у кол-центр – без шансів.

Не краща ситуація і в Шереметьєво: сотні людей опинилися в чергах, які майже не рухалися. З шести стійок «Аерофлоту» працювали лише три, ще одна обслуговувала тільки платні послуги. На прохання відкрити додаткові вікна співробітники відповіли, що «трьох і так достатньо».

У результаті багатьом пасажирам так і не вдалося здати чи обміняти квитки на скасовані рейси, пишуть місцеві ЗМІ.