        Суспільство

        Атака дронів зірвала рейси “Аерофлоту”: у Шереметьєво та Пулкові пасажири годинами стояли в чергах

        Віктор Алєксєєв
        24 Серпня 2025 14:34
        читать на русском →
        Аеропорт Пулково у ніч на 24 серпня 2025 / Скріншот відео
        Аеропорт Пулково у ніч на 24 серпня 2025 / Скріншот відео

        Через нічну атаку безпілотників у московських аеропортах виник колапс із рейсами «Аерофлоту». Пасажири скаржаться на багатогодинні черги та повну безпорадність авіакомпанії.

        Зокрема, рейс Санкт-Петербург – Москва, запланований на 23 серпня, спочатку перенесли, а потім і зовсім скасували. Людям довелося добиратися до столиці потягом. У Пулкові, за словами пасажирів, дістатися до представників авіакомпанії було практично неможливо, а додзвонитися у кол-центр – без шансів.

        Реклама
        Реклама

        Не краща ситуація і в Шереметьєво: сотні людей опинилися в чергах, які майже не рухалися. З шести стійок «Аерофлоту» працювали лише три, ще одна обслуговувала тільки платні послуги. На прохання відкрити додаткові вікна співробітники відповіли, що «трьох і так достатньо».

        У результаті багатьом пасажирам так і не вдалося здати чи обміняти квитки на скасовані рейси, пишуть місцеві ЗМІ.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини