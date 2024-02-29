Beyond Parallel: Великі поставки боєприпасів із Північної Кореї в Росію

Війна Росії проти України “перетворився на битву боєприпасів”, як заявив минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Передача північнокорейських боєприпасів Росії почалася ще минулого року, що підтвердив Білий дім 13 жовтня 2023 року. Минулого місяця Білий дім також заявив, що серію ракет північнокорейського виробництва було випущено по Україні з Росії, а міністр оборони Південної Кореї підрахував, що з серпня 2023 року в Росію було поставлено понад 2,5 мільйона снарядів північнокорейської артилерії.

За оцінками Білого дому, у період із вересня до кінця лютого Північна Корея відправила в Росію “понад 10 000 контейнерів із боєприпасами або матеріалами, пов’язаними з боєприпасами”. Генеральний прокурор України також звинуватив Росію в тому, що за останні тижні вона випустила щонайменше 24 північнокорейські ракети серії KN-23/24.

Аналіз сотень комерційно доступних супутникових знімків із серпня, а також іншої інформації з відкритих джерел свідчить про тривале передання великої кількості боєприпасів між Північною Кореєю і Росією. Примітно, що з кінця грудня 2023 року продовжує спостерігатися рух тіньових суден між Наджином (Расон/Раджін) у Північній Кореї, Дунаєм (Дунай) і портом Східний у Росії.

Крім того, активний розвиток і розширення наявної в Росії інфраструктури для зберігання боєприпасів ближче до лінії фронту спостерігається на Тихорецькому складі боєприпасів, Моздоцькому складі боєприпасів і аеродромі Єгорликська, який був переобладнаний на склад боєприпасів. Нарешті, було проведено аналіз супутникових знімків залізничного переходу Туманган-Хасан між Північною Кореєю і Росією та міжнародного аеропорту Владивосток з метою вивчення можливості використання цих місць у поточних або майбутніх трансферних операціях.

Як підтвердили в Білому домі, північнокорейський порт Наджін використовували для доставки боєприпасів до Росії. Поточний моніторинг показав безперервні зміни в кількості та розміщенні морських контейнерів, присутніх у порту. На нещодавніх знімках від 12 лютого 2024 року також видно триваючі візити суден у Наджін. Два контейнеровози, ідентифіковані Королівським об’єднаним інститутом оборонних досліджень у жовтні 2023 року як причетні до цих передач, ANGARA (IMO 9179842) і MARIA (IMO 8517839), продовжували спостерігатися в Наджині протягом досліджуваного періоду. Ще одним підтвердженням ідентифікації є той факт, що передача АІС (автоматичної ідентифікаційної системи) “Ангари” була відключена під час зйомки.

Білий дім визначив російський військовий порт Дунай як пункт призначення суден, що прямують із Наджину. Аналіз 111 супутникових комерційних знімків із серпня 2023 року до початку лютого 2024 року показує 54 випадки, коли судно, яке, ймовірно, перевозило товари між Північною Кореєю і Росією, перебувало в районі Дунаю. Судна перебувають у порту по кілька днів, і було не менше десяти різних візитів у це місце.

Примітно, що, незважаючи на постійну і майже щоденну доступність знімків, з кінця грудня 2023 року до початку лютого 2024 року в цьому місці не спостерігалося активності суден. Причина припинення активності наразі незрозуміла. Судна можуть продовжувати заходити в порт, але їх не видно на знімках. Крім того, порт може більше не використовуватися через негоду, підвищену увагу до місця розташування після того, як Білий дім визначив порт як такий, що бере участь у передаванні, або загальне уповільнення темпів передавання в межах широкомасштабної операції.

Оскільки судна продовжують завантажувати і розвантажувати контейнери в Наджині, напрошується питання, куди ці судна прямують, якщо не в Дунай. Одним із ймовірних місць є порт Східний, де в жовтні минулого року NK News ідентифікував щось, схоже на “Ангара” (IMO: 9179842). Східний порт, торговий порт приблизно за 60 кілометрів на схід від Дунаю, розташований на півдні Приморського краю в бухті Находка.

Дані АІС і аналіз комерційно доступних знімків засвідчили, що в період із середини жовтня 2023 року до початку лютого 2024 року щонайменше 19 “тіньових суден” – суден із відключеними передачами АІС – відвідали порт Східний і за час стоянки в порту як розвантажували, так і завантажували контейнери. Вимкнення передачі АІС, особливо в такому жвавому торговому порту, як Східний Порт, вказує на навмисну спробу уникнути зовнішнього виявлення активності.

Після доставки в Росію північнокорейські боєприпаси переміщуються на захід, найімовірніше, залізницею, і розподіляються принаймні в трьох різних місцях: Тихорецьку, Моздоку і Єгорлицькій.

Ці стратегічні сховища, розташовані на відстані близько 400 кілометрів від кордону з Україною, безсумнівно, підтримують оперативні сховища боєприпасів, розташовані ближче до українського фронту. Вони, своєю чергою, підтримують склади тактичних боєприпасів ще ближче до лінії фронту. Цей процес слідує російській військовій доктрині “підштовхування”, а не “витягування” поставок.

Джерело: Beyond Parallel