Берлін надає ще 200 млн євро на відновлення України

Німеччина надасть Києву ще 200 млн. євро на відновлення країни, що постраждала від російського вторгнення. Додаткову допомогу пообіцяв держсекретар у федеральному міністерстві економічного співробітництва Німеччини Йохен Фласбарт під час візиту до України, повідомляє DW.

Ці кошти мають бути спрямовані на освіту, охорону здоров’я, водопостачання та відновлення міст, зазначається далі. Тим самим, за даними німецького міністерства, з початку повномасштабної війни РФ проти України надало допомогу Києву приблизно на 1 млрд євро.

Фласбарт підкреслив, що важливо зберегти ключові сектори української економіки, зокрема сільське господарство, щоб українці мали перспективи та робочі місця в їхній країні.