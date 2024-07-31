Бербок відвідає Париж: говоритиме про Україну

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок 1-2 серпня відвідає Париж, під час якого обговорить із французьким колегою Стефаном Сежурне ситуацію в Україні та на Близькому Сході.

Про це повідомив речник німецького зовнішньополітичного відомства Себастьян Фішер на брифінгу.

«Міністерка проведе із французьким колегою політичні переговори. В центрі уваги, звісно, будуть дедалі більш загрозлива ситуація на Близькому Сході та війна в Україні, а також європейські справи», – сказав дипломат.

Він наголосив на особливій важливості узгодження позицій між Берліном і Парижем з огляду на безпекову ситуацію.

Окрім того, Бербок зустрінеться із німецькими олімпійцями.