Бенксі анонсував нову виставку свого вуличного мистецтва

Британський вуличний художник Бенксі оголосив, що його перша офіційна виставка за останні 14 років відкриється цими вихідними в Глазго, Шотландія. Виставка в Галереї сучасного мистецтва називається «Cut & Run: 25 Years Card Labour» і охопить кар’єру художника, починаючи з його найраніших робіт, зроблених наприкінці 1980-х, до останніх творів, створених цього року.

Як передає CNN, «Cut & Run» зосереджуватиметься на трафаретах, які художник використовує для створення своїх робіт, зокрема на пошкоджених будівлях в Україні, автостоянці в Лос-Анджелесі, екстер’єрі старої в’язниці та інтер’єр лондонського метро.

На виставці також буде представлений бронежилет з прапором Великої Британії, який Бенксі зробив для репера Stormzy, і такі картини, як твір 2017 року «Баскія зупиняють і обшукують», версія якого була намальована на стінах біля виставки Жана-Мішеля Баскія. в лондонській галереї Barbican у 2017 році.

У своїй заяві в Instagram невловимий художник, чия особа досі невідома, сказав: «Я зберігав ці трафарети роками, пам’ятаючи, що вони можуть бути використані як доказ у звинуваченні у завданні шкоди. Але цей момент, здається, минув, тому я виставляю їх у галереї як витвори мистецтва. Я не впевнений, що є більшим злочином».