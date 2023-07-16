Політика

Бен Воллес написав у Twitter українською щодо заяви “ми не Amazon”

16 Липня 2023 18:29
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воллес

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес написав у Twitter українською з приводу його заяви «ми не Amazon». На його думку, його неправильно зрозуміли. Він сказав, що ці слова було зроблено минулого року, щоб показати, що «стосунки Британії з Україною» не «транзакційні», а «більше партнерські».

«Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну на її шляху стільки, скільки це потрібно», – написав він.

Мої коментарі про те, як найкраще підтримати Україну, викликали великий інтерес та були дещо неправильно передані.

Для протоколу: як людина, яка була в авангарді активізації підтримки України, я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо над спільною метою – допомогти Україні отримати те, що їй потрібно, щоб перемогти це незаконне вторгнення.

Я говорив, що Україні іноді потрібно усвідомлювати, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії.

Це був коментар не про уряди, а більше про громадян і членів парламентів.

Нам пощастило, що громадяни Сполученого Королівства та всі партії в нашому парламенті підтримують наші зусилля з забезпечення України необхідними засобами. Наші рейтинги схвалення підтримки України є одними з найвищих у Європі – понад 70%.

Мої коментарі мали метою відобразити те, що важливо пам’ятати, що не потрібно розмовляти з самими собою, а докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати.

Коментарі щодо Amazon були зроблені минулого року, щоб підкреслити, що відносини Британії з Україною є не “транзакційними”, а більше “партнерськими”.

Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну на її шляху стільки, скільки це буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Велика Британія повинні продовжувати заохочувати цю потужну підтримку, за допомогою фактів та дружби.


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Бен Воллес написав у Twitter українською щодо заяви “ми не Amazon”

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