Воллес повідомив про плани піти у відставку з посади міністра оборони Великобританії

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес в інтерв’ю The Times повідомив, що планує залишити посаду цієї осені та піти з політики.

Уоллес, який найдовше обіймав посаду міністра оборони від консерваторів, заявив: “Наступного разу я не балотуватимуся”.

При цьому він додав, що не йтиме у відставку раніше терміну.

Він також розповів, як незадовго до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Уоллесу та його українському колезі Олексію Резнікову доводилося пояснюватися за допомогою кодових слів.

До того, як було встановлений захищений зв’язок із Києвом, міністр оборони говорив про системи озброєнь, які Великобританія постачала Україні, як про партію напоїв.

«Я просто вибрав віскі. Таким чином, Nlaw [протитанкова ракета] була Glenfiddich, а протикорабельні ракети Harpoon були Islay. Я писав йому: «У мене є для тебе віскі» або «Віскі вже в дорозі». Ми просто підібрали кодові слова, міністр для міністра».

Напередодні повномасштабної війни Воллес вирушив до Москви на зустріч із Сергієм Шойгу, міністром оборони Росії, який збрехав йому в обличчя, заявивши, що (вторгнення) не буде. Уоллес насолоджувався своїм обманом. «Ми обмінювалися подарунками, і я подарував йому пляшку Glenfiddich. Він не знав, що це означає. Цей жарт був над ним».

Збільшення витрат на оборону – це необхідність, вважає Воллес. Він малює картину майбутніх ризиків, яка дивує, пише The Times.

«До кінця десятиліття світ стане набагато небезпечнішим, незахищенішим. Думаю, ми опинимося у конфлікті. Чи буде це холодний чи гарячий конфлікт, ми опинимося у скрутному становищі».

На питання, що не дає йому спати ночами, Воллес відповідає, що це поєднання загрози з боку Росії Путіна, дедалі більше агресивного Китаю і терористичних угрупувань, які досі нікуди не поділися.

Воллес прямо говорить про експансію Китаю у Південно-Китайському морі, де Пекін розміщує військову техніку.

«Ми можемо побачити повний крах політики у Тихоокеанському регіоні, – сказав він. — До 2030 року ви можете опинитися у ситуації Холодної війни».

Найбільше британського міністра непокоїть небезпека воєнного конфлікту з Росією. “Якщо Путін програє в Україні, він буде глибоко поранений”, – сказав Воллес. «У нього все ще є військово-повітряні сили та флот — і ми бачимо, як його флот робить досить агресивні маневри. Путін ще не закінчив із нами. Він має можливість у найближчі три-чотири роки вдарити. Він не закінчив».

Хоча загроза застосування Путіним ядерної зброї відступила, частково тому, що і Китай, і Індія ясно дали Кремлю зрозуміти, що це неприйнятно, Воллес залишає таку можливість: «Це все ще є в їхній доктрині. Вони мають доктрину застосування тактичної ядерної зброї, яка всім нам анафема».

Одним із способів, яким Росія могла б завдати шкоди Великобританії – напад на підводні кабелі, якими проходять лінії зв’язку та енергопостачання. «Росія має програму, яка дозволяє атакувати критичну інфраструктуру на морському дні, чи то оптоволокно, чи газ і нафту. Для цього у них є кораблі та підводні човни».