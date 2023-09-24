Бельгія все ж таки надасть Україні старенькі F-16

Бельгія планує відправити в Україну літаки F-16. За даними бельгійських ЗМІ, винищувачі передадуть через 2-3 роки, а до цього їх можуть використовувати для підготовки українських пілотів. Іще на початку року уряд у Брюсселі виключав можливість відправки машин, нагадує Польське Радіо.

Винищувачі F-16, які використовує бельгійська армія, старі, деяким з них близько сорока років, і, як спочатку пояснили представники бельгійського уряду, вони мали занадто багато годин нальоту. Однак тепер прем’єр-міністр Александр Де Кроо зізнався, що розглядаються різні варіанти передачі машин Україні.

Міністерство оборони Бельгії перевіряє стан винищувачів і вирішуватиме, чи використовуватимуть їх, наприклад, для навчання українських пілотів, тренувань з технічного обслуговування чи як запасні частини. Перші машини можуть бути передані Україні наступного року. Загалом військово-повітряні сили Бельгії мають 45 літаків F-16, які поступово будуть замінені винищувачами F-35. Перший з них Бельгія має отримати наступного року.

За даними бельгійських ЗМІ, термін експлуатації кількох F-16 закінчується через кілька років, тож розглядається можливість їх передачі Україні, але не раніше ніж через 2-3 роки.