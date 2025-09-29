        Суспільство

        BBC: Авіапарк Повітряних сил України поповниться шведськими винищувачами Gripen

        Галина Шподарева
        29 Вересня 2025 18:43
        читать на русском →
        Винищувач SAAB JAS-39E Gripen / Фото: Міноборони Швеції
        Винищувач SAAB JAS-39E Gripen / Фото: Міноборони Швеції

        Україна очікує на додаткові поставки західних літаків, а саме шведських винищувачів четвертого покоління Gripen.

        Про це в інтерв’ю BBC заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

        За його словами, окрім шведських винищувачів очікуються також американські F-16 та французькі Mirage, які вже експлуатуються українськими пілотами. Гаврилюк не озвучив, які саме літаки – Mirage, Gripen, F-16 – у якій кількості очікуються.

        Реклама
        Реклама

        “Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду. Коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти”, – сказав він.

        Нагадаємо, раніше у Швеції не виключали продаж Україні своїх винищувачів Gripen. Проте міністр оборони країни Пол Йонсон казав, що це буде можливо лише після завершення війни.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини