BBC: Авіапарк Повітряних сил України поповниться шведськими винищувачами Gripen

Україна очікує на додаткові поставки західних літаків, а саме шведських винищувачів четвертого покоління Gripen.

Про це в інтерв’ю BBC заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

За його словами, окрім шведських винищувачів очікуються також американські F-16 та французькі Mirage, які вже експлуатуються українськими пілотами. Гаврилюк не озвучив, які саме літаки – Mirage, Gripen, F-16 – у якій кількості очікуються.

“Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду. Коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти”, – сказав він.

Нагадаємо, раніше у Швеції не виключали продаж Україні своїх винищувачів Gripen. Проте міністр оборони країни Пол Йонсон казав, що це буде можливо лише після завершення війни.