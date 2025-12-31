У Харкові чоловік стріляв у військового ТЦК: нападника затримали

Сьогодні, 31 грудня близько 9:00, у Немишлянському районі Харкова чоловік стріляв у військовослужбовця ТЦК. Інцидент стався під час перевірки документів у водія автомобіля.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, 42-річний водій автівки здійснив постріл у бік військовослужбовця ТЦК, після чого втік з місця події.

Реклама

Реклама

“У результаті інциденту військовослужбовець тілесних ушкоджень не отримав, кулею було пошкоджено формений одяг”, – розповіли в поліції.

З метою затримання правопорушника на території міста поліцією було введено спеціальну поліцейську операцію. Упродовж кількох годин поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.