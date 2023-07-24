Суспільство

Росіяни перекидають техніку з Мелітополя до Криму

24 Липня 2023 17:09
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крим, мелітополь, росіяни, військова техніка

Партизани зафіксували переміщення у напрямку окупованого півострова російських військових вантажівок, тягачів та низки іншої техніки.

Російські війська почали перекидати свою техніку в напрямку окупованого Криму після успішної роботи українських військ по ворогу в Мелітополі.

Про це партизани з руху “АТЕШ” повідомили в Мережі 24 липня.

“Після чергової успішної роботи ЗСУ по окупантах у Мелітополі, ЗС РФ почали перекидати техніку в Крим”, – йдеться в заяві.

Так, партизани зафіксували переміщення від Мелітополя у напрямку Криму російських військових вантажівок, тягачів та низки іншої техніки.

“Окупанти продовжують забезпечувати свої війська на фронті, використовуючи для цього Крим. Але недовго це зможе тривати”, – зазначили в “АТЕШ”.


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