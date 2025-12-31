Нафтобаза, електропідстанції та пункти дислокації підрозділів: “Птахи Мадяра” відпрацювали по об’єктах РФ

Росіяни запустили по Україні 127 БпЛА, з них 101 знешкодила ППО

Частина Одеси без світла, тепла та води: РФ вдарила по двох енергооб’єктах

“Візит ввічливості нанесено на 10 обʼєктів у ТОТ та на два обʼєкти у глибині боліт (інформування про ураження котрих здійснює Генштаб ЗСУ)”, – написав Бровді.

Уночі 31 грудня оператори Сил безпілотних систем нанесли ураження по низці військових та інфраструктурних обʼєктів на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької областей та АР Крим.