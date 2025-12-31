Нафтобаза, електропідстанції та пункти дислокації підрозділів: “Птахи Мадяра” відпрацювали по об’єктах РФ

Уночі 31 грудня оператори Сил безпілотних систем нанесли ураження по низці військових та інфраструктурних обʼєктів на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької областей та АР Крим.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт “Мадяр” Бровді.
“Візит ввічливості нанесено на 10 обʼєктів у ТОТ та на два обʼєкти у глибині боліт (інформування про ураження котрих здійснює Генштаб ЗСУ)”, – написав Бровді.
Серед уражених вночі російських об’єктів:
- нафтобаза “Ровеньки” (ТОТ Луганської області, операція сумісно з СБУ);
- електропідстанція “Мелітополь” (ТОТ Запорізської області, операція підрозділу “Граф” СБС);
- “Молочанськ” (ТОТ Запорізської області, операція підрозділу “Граф” СБС);
- база плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів (ТОТ АР Крим, Оленівка, операція 1 ОЦ СБС);
- знищено трикоординатну радіолокаційну станцію РЛС “СТ-68” (ТОТ АР Крим, Оленівка, операція 1 ОЦ СБС);
- три пункти дислокації спецпідрозділу “Рубікон-Д” (ТОТ Донецької області, Селідове, операція 1 ОЦ СБС);
- два пункти дислокації живої сили противника зі складу 74 ОМСБр та 589 МСП (ТОТ Донецької області, Селідове, операція 1 ОЦ СБС).