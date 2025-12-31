        Суспільство

        Частина Одеси без світла, тепла та води: РФ вдарила по двох енергооб’єктах

        Галина Шподарева
        31 Грудня 2025 10:27
        читать на русском →
        В Одесі розгорнули Пункти незламності / Фото: ДСНС
        В Одесі розгорнули Пункти незламності / Фото: ДСНС

        У ніч на 31 грудня росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Під атакою опинилися два енергетичні об’єкти ДТЕК.

        Про це повідомили в ДТЕК.

        За даними начальника Одеської МВА Сергія Лисака, у частині Одеси наразі відсутнє електропостачання.

        Реклама
        Реклама

        На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання – йдеться в повідомленні.

        Загалом упродовж грудня внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено десять підстанцій в Одесі та області. Від початку року Росія атакувала 25 енергетичних об’єктів регіону.

        Як зазначив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, пошкодження значні й відновлювальні роботи потребують часу, енергетики Одещини працюють цілодобово.

        Ліквідація наслідків нічної атаки / Фото: ЖКС Одеси

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини