Частина Одеси без світла, тепла та води: РФ вдарила по двох енергооб’єктах

У ніч на 31 грудня росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Під атакою опинилися два енергетичні об’єкти ДТЕК.

Про це повідомили в ДТЕК.

За даними начальника Одеської МВА Сергія Лисака, у частині Одеси наразі відсутнє електропостачання.

На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання – йдеться в повідомленні.

Загалом упродовж грудня внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено десять підстанцій в Одесі та області. Від початку року Росія атакувала 25 енергетичних об’єктів регіону.

Як зазначив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, пошкодження значні й відновлювальні роботи потребують часу, енергетики Одещини працюють цілодобово.