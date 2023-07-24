Іспанія відправила до України партію гуманітарної та військової допомоги

Міністерство оборони Іспанії відзвітувало про відправлення Україні партії гуманітарної та військової допомоги, до якої входить остання партія танків Leopard 2A4.

Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії.

Як зазначає іспанське Міноборони, з порту Сантандер у напрямку України вирушив корабель із вантажем, який, як очікується, буде повністю доправлений українським Збройним силам на початку серпня.

“Вантаж, відправлений Іспанією, складається з чотирьох танків Leopard 2A4 на додачу до шести Leopard 2 з тими ж характеристиками, які вже були передані українській стороні”.

Крім того, Іспанія відправила десять броньованих автомобілів TOA M-113 (три з них для Державної прикордонної служби України), десять ваговозів (п’ять – для прикордонників, решт – для ЗСУ), броньований багатоцільовий автомобіль (для прикордонників).

До вантажу входять і три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги (для прикордонників).