Суспільство

Іспанія відправила до України партію гуманітарної та військової допомоги

24 Липня 2023 19:22
читать на русском →
військова техніка, гуманітарна допомога, Іспанія

Міністерство оборони Іспанії відзвітувало про відправлення Україні партії гуманітарної та військової допомоги, до якої входить остання партія танків Leopard 2A4.

Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії.

Як зазначає іспанське Міноборони, з порту Сантандер у напрямку України вирушив корабель із вантажем, який, як очікується, буде повністю доправлений українським Збройним силам на початку серпня.

“Вантаж, відправлений Іспанією, складається з чотирьох танків Leopard 2A4 на додачу до шести Leopard 2 з тими ж характеристиками, які вже були передані українській стороні”.

Крім того, Іспанія відправила десять броньованих автомобілів TOA M-113 (три з них для Державної прикордонної служби України), десять ваговозів (п’ять – для прикордонників, решт – для ЗСУ), броньований багатоцільовий автомобіль (для прикордонників).

До вантажу входять і три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги (для прикордонників).


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
24 Липня 2023 21:35

Росіяни вдарили по Костянтинівці: загинула дитина

24 Липня 2023 20:46

На Закарпатті обвалився міст разом з людьми
24 Липня 2023 20:09

Зеленський провів засідання Ставки
24 Липня 2023 19:06

Литва схвалила трирічний план військової допомоги Україні
24 Липня 2023 19:01

Зеленський провів нараду щодо експорту українського зерна

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

усі думки