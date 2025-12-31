Справа на понад мільярд: НАБУ завершило слідство щодо ексвіцепрем’єра Чернишова

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування у корупційній справі колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова. Йдеться про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі під час його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій.

Про це повідомили в НАБУ.

Ексвіцепрем’єр-міністра України, який раніше також обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, та ще п’ятьох осіб підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки в Києві для будівництва житлового комплексу. Для реалізації задуму він звернувся до очільника Мінрегіону, який разом із державним секретарем міністерства, радником міністра та директоркою державного підприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. Надалі підприємство в незаконний спосіб уклало договори з заздалегідь визначеною будівельною компанією.

Згідно з умовами договорів забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб зменшити цю частку до мінімуму, землю та розташовані на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше за ринкову вартість. Різниця між такою оцінкою та реальною вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава могла недоотримати нерухомості у разі виконання договорів. Реалізації оборудки завадив арешт земельної ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

За успішне втілення схеми забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб значними знижками на квартири у вже зведених житлових комплексах. З урахуванням цих знижок вартість квадратного метра становила від 1 тис. до 8 тис. грн за мінімальної ринкової ціни близько 30 тис. грн за кв. м. У результаті міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

Нагадаємо, що Чернишов також підозрюється у незаконному збагаченні. За даними слідства, експосадовець був серед тих, хто відвідували так звану “пральню” — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом за схемою, що діяла у сфері енергетики. Контролювалася “пральня” керівником злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді цього року.