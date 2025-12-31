Комендантська година без змін, салюти під забороною: патрульні нагадали про обмеження у новорічну ніч

Патрульна поліція нагадала про заборону використання піротехнічних виробів під час дії правового режиму воєнного стану. Правоохоронці також повідомили, що у новорічну ніч комендантська година діятиме за звичним графіком.

Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У патрульній поліції зазначили, що піротехніка, петарди, салюти та феєрверки під час воєнного стану заборонені. Водночас дозволяється використання хлопавок і бенгальських вогнів за умови обов’язкового дотримання правил пожежної безпеки.

Правоохоронці наголосили, що за незаконний продаж або незаконне поводження з піротехнічними виробами передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статей 182, 195-6, 159, 160, 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також кримінальна відповідальність за статтею 296 Кримінального кодексу України. Санкції передбачають покарання від штрафу до позбавлення волі.

Також у поліції підкреслили, що у новорічну ніч комендантська година залишається без змін для кожного міста. Патрульні служби працюватимуть у посиленому режимі.