Техно

Baykar інвестує 100 млн доларів у власне виробництво в Україні

30 Вересня 2023 14:48
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байрактар

Турецька компанія Baykar, яка виробляє безпілотні літальні апарати Bayraktar TB-2, інвестує 100 млн. доларів у власне виробництво в Україні, заявив на форумі в Києві її голова Халук Байрактар.

Завод із виробництва турецьких безпілотників буде збудовано через півтора роки і на ньому працюватимуть 300 осіб, заявив бізнесмен.

В Україні, за його словами, також діє сервісний центр з обслуговування БПЛА, а також офіс компанії.

Угода про виробництво “Байракторів” в Україні була ухвалена ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

На початку лютого 2022 року її підписали президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та український лідер Володимир Зеленський.

Турецька влада видала компанії Baykar ліцензію на виробництво безпілотників в Україні у червні 2023 року.

Вона дозволяє організувати повний цикл виробництва двох типів бойових ударних дронів – Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci.

Останній є найсучаснішою розробкою турецького ВПК, його серійне виробництво було розпочато у 2022 році.

У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ “Авіа Венчурс” – очікується, що саме це підприємство від імені компанії Baykar займатиметься будівництвом заводу з виробництва ударних дронів.

Зроблені в Україні безпілотники оснащуватимуть двигунами українського виробництва.


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