Політика

Байден прокоментував видачу МКС ордеру на арешт Нетаньяху
22 Листопада 2024 09:31
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байден, байрактар
Джо Байден / Фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден різко засудив рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, назвавши це рішення неприпустимим.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

“Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливою. Дозвольте мені ще раз наголосити: немає жодної рівнозначності – абсолютно жодної – між Ізраїлем і ХАМАСом”.

Байден підкреслив, що Сполучені Штати завжди підтримуватимуть Ізраїль у протистоянні будь-яким загрозам його безпеці.


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