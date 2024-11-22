Байден прокоментував видачу МКС ордеру на арешт Нетаньяху

Президент США Джо Байден різко засудив рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, назвавши це рішення неприпустимим.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

“Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливою. Дозвольте мені ще раз наголосити: немає жодної рівнозначності – абсолютно жодної – між Ізраїлем і ХАМАСом”.

Байден підкреслив, що Сполучені Штати завжди підтримуватимуть Ізраїль у протистоянні будь-яким загрозам його безпеці.