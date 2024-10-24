Економіка

Baykar планує закінчити будівництво заводу в Україні в серпні 2025 року
24 Жовтня 2024 20:01
читать на русском →
бізнес, байрактар
Проект турецького заводу безпілотників Baykar в Україні / Фото: Baykar

Турецька авіабудівна компанія Baykar планує у серпні 2025 року завершить будівництво заводу в Україні.

Наразі будівництво завершено на 80%, повідомляє Reuters посилаючись на слова директор Baykar Халюка Байрактара.

Ще у лютому Байрактар підтвердив, що завод із виробництва безпілотників будується на Київщині.

“Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 людей”, – заявив на початку року Байрактар.

Потужності заводу будуть здатні виробляти близько 120 безпілотників на рік, але конкретна модель ще не обрана – це може бути Bayraktar TB2 або навіть TB3.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Жовтня 2024 20:40

Росіяни вдарили по відділенню “Нової пошти” на Донеччині, є загиблі
24 Жовтня 2024 20:01

Baykar планує закінчити будівництво заводу в Україні в серпні 2025 року
24 Жовтня 2024 18:43

Перші підрозділи військових з КНДР вже прибули в зону бойових дій, – ГУР
24 Жовтня 2024 17:05

Зеленський підтвердив, що Україна розробляє “внутрішній” план перемоги
24 Жовтня 2024 16:26

Понад 80% українців проголосували б за вступ до ЄС і НАТО (опитування)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
усі думки