Baykar планує закінчити будівництво заводу в Україні в серпні 2025 року

Турецька авіабудівна компанія Baykar планує у серпні 2025 року завершить будівництво заводу в Україні.

Наразі будівництво завершено на 80%, повідомляє Reuters посилаючись на слова директор Baykar Халюка Байрактара.

Ще у лютому Байрактар підтвердив, що завод із виробництва безпілотників будується на Київщині.

“Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 людей”, – заявив на початку року Байрактар.

Потужності заводу будуть здатні виробляти близько 120 безпілотників на рік, але конкретна модель ще не обрана – це може бути Bayraktar TB2 або навіть TB3.