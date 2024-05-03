Банкам і ломбардам заборонили приймати як заставу дрони, та інші військові товари

Національний банк заборонив банкам і небанківським фінансовим установам здійснювати операції з фізичними особами, предметом забезпечення за якими є товари подвійного використання.

Про це повідомляє НБУ.

Як пояснює Нацбанк, йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання – це дрони, тепловізори та інші подібні товари.

Повний список товарів подвійного використання опублікований у додатку до постанови Кабінету міністрів №86 від 28 січня 2004 року.

Заборона вводиться з 4 травня 2024 року на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України про протидію негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.