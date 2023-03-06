Кримінал

Баканов перебуває під слідством

6 Березня 2023 20:24
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баканов

Звільнений у липні минулого року з посади голови СБУ Іван Баканов наразі перебуває під слідством. Про це NV на умовах анонімності повідомив високопосадовець Офісу президента.

Друга дитинства Володимира Зеленського та його партнера зі студії Квартал-95 звинувачують у провалі роботи СБУ у передвоєнний і початковий період повномасштабного вторгнення. Йдеться про появу в ключовій силовій структурі країни російських агентів, зокрема підозрюваного в держзраді Олега Кулініча, ексначальника одного з управлінь спецслужби.

«Війна оголила все, що відбувається в СБУ. І в ОП жахнулися від того, як керував Баканов. За багатьма напрямами — повний провал», — пояснило джерело на Банковій.

Зараз Баканов, за словами чиновника ОП, проходить в деяких провадженнях Держбюро розслідувань, що стосуються окупації прикордонних територій країни. Деталі слідства топ-чиновник ОП не розкрив.


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