Байден випадково назвав Зеленського “президентом Путіним”

Президент США обмовився і випадково назвав президента України Володимира Зеленського “президентом Путіним”.

Про це сказав Байден під час свого виступу щодо “українського компакту”.

Байден представив Зеленського як “президента Путіна”, маючи на увазі очільника Росії Володимира Путіна.

“Тепер я хочу передати слово президенту України, у якого стільки ж сміливості, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін”.

Він швидко усвідомив помилку і сказав: “Президент Путін? Він (Зеленський) переможе президента Путіна. Я так зосереджений на тому, щоб перемогти президента Путіна, ми повинні турбуватися про це”.

Зеленський жартома сказав: “Я кращий”.