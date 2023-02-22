Байден: Путін припустився помилки

Президент США Джо Байден, який перебуває у Варшаві на саміті “Бухарестської дев’ятки”, заявив, що конфлікт в Україні стосується не лише свободи та майбутнього самих українців, але й свободи всіх демократій у Європі та по всьому світу.

Він запевнив союзників по НАТО та особисто генсека альянсу Йєнса Столтенберга у намірах США продовжувати підтримувати Україну та у вірності принципам НАТО.

“Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО”, – заявив американський президент.

Він також зазначив, що Володимир Путін припустився помилки, вирішивши призупинити членство Росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння, але не став розвивати цю думку.

Генсек альянсу Єнс Столтенберг зі свого боку сказав, що візит президента США до Києва, який відбувся напередодні, став чітким посланням про те, що європейська безпека – одне з пріоритетних завдань Вашингтона.

За словами Столтенберга, російський лідер не зацікавлений у мирі і, навпаки, загострює ситуацію, тому західна допомога Україні має бути збільшена.

“Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, але коли це станеться, потрібно буде зробити все, щоб історія не повторилася”, – заявив Столтенберг.

За його словами, ніхто не дозволить Росії продовжувати загрожувати безпеці Європи. “НАТО ніколи ще не була така згуртована”, – сказав він.

Саміт “Бухарестської дев’ятки” – дев’яти східноєвропейських країн НАТО – проходить на тлі стурбованості цих країн питаннями своєї безпеки у світлі російської війни, що триває проти України. Лідери цих країн закликають американське керівництво посилити свою військову присутність на східному фланзі НАТО, а також вжити більш рішучих дій у підтримці боротьби України проти російської агресії.

У середу у Варшаві на шляху кортежу Джо Байдена на саміт “Бухарестської дев’ятки” пройшла демонстрація із закликами до президента США розблокувати постачання Україні бойової авіації і, зокрема, надати їй літаки F-16.