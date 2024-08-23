Байден поговорив із Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги

Президент США Джо Байден провів телефону розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Під час розмови Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України, повідомляє Білий дім.

“Пакет містить ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України; обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від мінливої тактики Росії на полі бою, а також боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні системи, які їх захищають”, – повідомив президент США.

Перед цим видання Associated Press повідомило зміст пакета. За інформацією журналістів йдеться про: