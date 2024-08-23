Політика

Байден поговорив із Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги
23 Серпня 2024 21:57
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байден, зеленський
Президент США Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден провів телефону розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Під час розмови Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України, повідомляє Білий дім.

“Пакет містить ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України; обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від мінливої тактики Росії на полі бою, а також боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні системи, які їх захищають”, – повідомив президент США.

Перед цим видання Associated Press повідомило зміст пакета. За інформацією журналістів йдеться про:

  • боєприпаси до реактивних систем HIMARS;
  • ракети для систем протиповітряної оборони;
  • протитанкові ракети Javelin та ряд інших протитанкових ракет;
  • системи й обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • транспортні засоби та інше обладнання.

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