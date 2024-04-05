Політика

Байден поговорив з Нетаньягу

5 Квітня 2024 07:32
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ізраїль, байден
Джо Байден / Getty Images

Президент США Джо Байден попередив прем’єра Ізраїлю, що у подальшому США будуть приймати рішення щодо Сектору Гази грунтуючись на тому, чи Ізраїль запобігатиме жертв серед цивільних.

Про це повідомляє комюніке Білого дому за підсумками розмови.

Байден назвав неприпустими удари по гуманітарних працівниках та загальну гуманітарну ситуацію, що склалася у секторі Гази.  

“(Байден) чітко наголосив на необхідності того, щоби Ізраїль оголосив та реалізував серію конкретних і вимірюваних кроків для вирішенння проблем, пов’язаних із завданням шкоди цивільним, гуманітарними проблемами і безпекою волонтерів. Він дав зрозуміти, що політика США щодо Гази буде визначатися нашою оцінкою невідкладних дій Ізраїлю за цими напрямками”.

Президент США також підкреслив необхідність негайного припинення вогню для покращення гуманітарної ситуації та закликав Нетаньягу дати повноваження переговорникам для невідкладного досягнення домовленості, що дозволить звільнити заручників. 

Байден і Нетаньягу говорили також про публічні погрози Ірану на адресу Ізраїлю.

Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що жахливий удар по World Central Kitchen, що стався цього тижня, був не першим подібним інцидентом. Але він має стати останнім. 


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