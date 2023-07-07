Суспільство

Байден погодив передачу касетних боєприпасів Україні 

7 Липня 2023 11:05
28
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сша, байден, боєприпаси

Президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про це нібито мають оголосити у США вже сьогодні, 7 липня.

Про це пише видання The Washington Post.

Цей крок передбачає обхід законодавства США, яке забороняє виробництво, використання або передавання касетних боєприпасів з інтенсивністю відмов понад 1 відсоток. Відповідне рішення ухвалили на тлі занепокоєння з приводу сповільнення контрнаступу ЗСУ проти російських військ і скорочення західних запасів звичайної артилерії.

Це сталося після кількох місяців внутрішніх дебатів у США щодо того, чи постачати Україні спірні боєприпаси, які заборонені більшістю країн світу.


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