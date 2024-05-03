Політика

Байден не буде акцентувати увагу на питанні підтримки України у передвиборчій кампанії

3 Травня 2024 07:50
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україна, байден
Джо Байден / Getty Images

Президент США не буде акцентувати на питанні підтримки Україниу у передвиборчій риториці.

Про це пише Politico з посиланням на інформаторів.

Після того, як Байден здобув величезну зовнішньополітичну перемогу, підписавши закон, який передбачав виділення Україні $60 мільярдів, його команда планує зменшити увагу громадськості до участі Америки у війні в Україні. 

Політики мають намір звертатися до електорату, заклопотаного економічними проблемами.

Видання наголошує, що справа демократії залишатиметься центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена – як об’єднуюча нитка для обговорення всього, від України і Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти. 

Білий дім і помічники у передвиборчій кампанії заявили, що не передбачають безперервного піару, спрямованого на посилення підтримки війни в Україні в найближчі місяці.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив, що, “тепер, коли Конгрес ухвалив додатковий закон, це, природно, не є таким актуальним питанням”.

І все ж, демократи і віддані трансатлантисти, які погоджуються з думкою Байдена, здебільшого вважають, що найважливішим елементом подальшої підтримки України і НАТО з боку США є те, що президент залишиться на другий термін. Тому для них є сенс акцентувати увагу на інших питаннях, які більше турбують американських виборців.


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