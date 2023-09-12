Політика

Байден найближчим часом ухвалить рішення про передачу Україні ATACMS – CNN

12 Вересня 2023 19:25
читать на русском →
зброя, сша

Президент США Джо Байден найближчим часом ухвалить рішення про надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Про це повідомляє CNN із посиланнями на неназваних посадовців, які знайомі з ходом обговорення щодо передачі ракет.

За словами посадовців, остаточного рішення про відправку ATACMS ще не прийнято. Але один із посадовців заявив, що ймовірність того, що це станеться зараз, набагато вища, ніж раніше.

“Набагато більша (ймовірність). Я просто не знаю, коли (саме це відбудеться)”, – зазначив він.

За інформацією CNN, передати Києву ATACMS Білому дому рекомендували Державний департамент та Міністерство оборони після місяців запитів з боку України.

У матеріалі йдеться, що неясно, скільки ракет США нададуть Україні, але посадовці Держдепу та Пентагону вважають, що відправка ракет може допомогти Києву досягти вирішального прогресу в його контрнаступі.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Вересня 2023 20:10

Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022 року
12 Вересня 2023 21:39

Apple презентувала нові iPhone
12 Вересня 2023 19:11

Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Роботиного — Генштаб
12 Вересня 2023 18:31

Зеленський пропонує зробити реєстр декларацій відкритим, але з урахуванням низки особливостей
12 Вересня 2023 18:16

Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад 800 млн доларів
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
усі думки